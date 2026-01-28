Tifosi del Chelsea aggrediti in centro a Napoli 22enne in ospedale per una puncicata

Un giovane di 22 anni, arrivato a Napoli per seguire la partita del Chelsea, è stato colpito con un coltello in pieno centro. Ora si trova in ospedale con una ferita da arma da taglio. La Polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto successo.

