Thomas muore in Italia così a soli 4 anni svolta nelle indagini | la scoperta sul padre

La morte di Thomas Viviano, il bambino di 4 anni, ha fatto emergere nuovi dettagli nelle indagini. La magistratura ha concluso il suo lavoro, ma ora si attende di capire cosa sia davvero successo quel giorno a Boccadifalco. La scoperta sul padre potrebbe cambiare le carte in tavola.

La magistratura ha chiuso il cerchio investigativo sulla morte di Thomas Viviano, il bambino di 4 anni deceduto dopo un grave incidente avvenuto nell’aprile 2025 a Boccadifalco. Al termine degli accertamenti tecnici e delle verifiche sulla dinamica dei fatti, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati il padre del piccolo, Antonino Viviano, ipotizzando il reato di omicidio colposo. Un atto dovuto, secondo gli inquirenti, che arriva dopo mesi di analisi e rilievi effettuati sul luogo del sinistro, in via Giovanni Bruno. La decisione rappresenta l’ultimo passaggio formale di un’indagine che ha cercato di chiarire, punto per punto, come si sia potuta consumare una tragedia che ha profondamente colpito la comunità locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

