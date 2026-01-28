Il cinema sembra ripetersi. Ogni giorno, arrivano nuove produzioni che sembrano già viste, con storie che non sorprendono più nessuno. La sensazione di déjà vu regna sovrana, e così l’emozione del pubblico si affievolisce. È come se i film di sempre, anche i più amati, stessero perdendo la capacità di coinvolgere davvero.

Siamo subissati di ritorni, che siano espliciti o meno. Salvo rare eccezioni, la maggior parte delle produzioni cinematografiche, su piccolo e grande schermo, hanno sempre quel senso di deja vù che appiattisce l’emotività del pubblico. Rare fiammate, che puntano sempre all’autoriale e sono caratterizzate da intenti narrativi sempre più convoluti, quasi che un film d’evasione, del sano divertimento a neuroni spenti sia diventato un reato capitale. Esplosioni, battute taglienti e una storia che sia tale senza spiegazioni, puro e semplice divertimento old school, mancano così tanto che Fratelli Demolitori (The Wrecking Crew) è una boccata d’aria fresca che ci investirà dal 28 gennaio su Prime Video. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - The Wrecking Crew: il caro, vecchio intrattenimento dei buddy movies

Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale di Fratelli Demolitori – The Wrecking Crew, un action-comedy in uscita nel 2026.

