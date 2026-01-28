Dopo il finale della seconda stagione, i fan aspettano con ansia notizie sulla terza. La produzione della nuova stagione è al centro delle discussioni, tra indiscrezioni e conferme non ufficiali. La data di uscita resta ancora incerta, ma l’interesse cresce di giorno in giorno.

The Last of Us continua a generare grande attesa: dopo il finale della seconda stagione, la produzione della terza è uno dei temi più discussi tra fan e critici. L’attrice Kaitlyn Dever, che interpreta il personaggio di Abby Anderson, ha recentemente parlato con la stampa rivelando che si sta preparando mentalmente e fisicamente per il suo ruolo e che tra pochi giorni inizierà a lavorare concretamente sul progetto. Secondo le sue parole, la nuova stagione “ porterà il pubblico indietro nel tempo ” per esplorare meglio la storia e il punto di vista di Abby, un elemento molto atteso dopo il finale della seconda stagione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - The Last of Us: arrivano aggiornamenti sulla terza stagione (e sulla data di uscita)

