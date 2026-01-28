The American University of Florence ottiene l’accreditamento di eccellenza e sostenibilità istituzionale

L'American University of Florence ha appena ottenuto un riconoscimento importante. La New England Commission of Higher Education ha dato l’accreditamento di eccellenza e sostenibilità all’università italiana. Significa che l’ateneo rispetta standard elevati e si impegna a mantenere un livello di qualità elevato nel tempo. Una notizia che rafforza la posizione dell’università e conferma il suo impegno in campo accademico.

The American University of Florence è la prima istituzione privata italiana ad ottenere questo importante accreditamento. Un riconoscimento che rappresenta un traguardo di straordinaria importanza per l'istituzione, frutto di un percorso rigoroso che attesta la piena conformità di The American University of Florence agli standard accademici delle università statunitensi. È sicuramente un risultato che rafforza l'identità internazionale dell'istituzione anche a Firenze, confermando la qualità dell'offerta formativa che sviluppa quotidianamente. The American University of Florence è un'istituzione accademica dedicata all'istruzione di studenti italiani e internazionali.

