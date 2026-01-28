La Trasporto Ferroviario Toscano mostra segnali positivi. I dati di gennaio indicano un aumento delle utenze e miglioramenti nei servizi offerti. L’azienda continua a investire in tecnologia per rendere più semplice e veloce il viaggio dei passeggeri. Nuove soluzioni si affacciano all’orizzonte, puntando a consolidare il suo ruolo nel trasporto regionale.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Risultati concreti per Trasporto Ferroviario Toscano che prosegue nel percorso di innovazione sulla bigliettazione e sui servizi. A dimostrarlo ci sono i dati del 2025: le vendite complessive dei titoli di viaggio hanno raggiunto 1.630.000 euro, superando la previsione iniziale di 1.600.000 euro e registrando un aumento rispetto al 2024. L’incremento corrisponde a una crescita del 2,5 per cento, ottenuta senza alcun aumento delle tariffe. Il servizio di bigliettazione EMV, che consente il pagamento tramite carte contactless e circuiti elettronici, è fornito da Tiemme Spa e rappresenta uno degli elementi centrali di questo processo di innovazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tft, tecnologia e qualità del servizio: dati in crescita e nuove prospettive

Approfondimenti su Tft Toscano

L’audit, come evidenziato da Vercellotti di EY Italia, svolge un ruolo fondamentale nel garantire trasparenza e qualità nel mercato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Tft Toscano

Argomenti discussi: Moto Morini X-Cape 650: la media che sfida le grandi del mercato.

Tft, tecnologia e qualità del servizio: dati in crescita e nuove prospettiveArezzo, 28 gennaio 2026 – Risultati concreti per Trasporto Ferroviario Toscano che prosegue nel percorso di innovazione sulla bigliettazione e sui servizi. A dimostrarlo ci sono i dati del 2025: le ve ... lanazione.it

È ARRIVATO! Il nuovo Honda SH125 2026 è finalmente da Bianco Moto Cuneo! Design moderno, stile inconfondibile e tecnologia Honda rendono questo scooter il re della mobilità urbana. Display TFT da 4,2", Smart Key e USB-C di serie Luci facebook