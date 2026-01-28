Terza Categoria | capolista a +6 sul Guarda Barco al terzo posto Smaltita la delusione del Tavolini il Berra riprende la marcia solitaria

Continua la corsa del Berra in Terza categoria, con la squadra che vince ancora e mantiene il primo posto a +6 sul Guarda. Dopo la delusione in Coppa Tavolini, i rossoblù tornano a vincere, anche se con qualche fatica, contro un Atletico Delta che si dimostra ostico. Ronconi segna il gol del vantaggio, ma alla fine è il Berra a portare a casa i tre punti, rafforzando la sua posizione di testa.

Continua la corsa solitaria del Berra nel girone ferrarese di Terza categoria. I rossoblù dimenticano la sconfitta nell’ultimo atto della Coppa Tavolini e battono non senza difficoltà un coriaceo Atletico Delta, capace addirittura di passare in vantaggio grazie al gol di Ronconi. Nell’ultima parte di gara esce fuori però tutta la qualità della capolista, prima con Grassi e poi allo scadere con Granata, che ribaltano il punteggio e regalano al Berra altri tre punti. La prima inseguitrice rimane il Guarda, che conquista il successo contro il Portoverrara (2-1) e rimane a -6 dai rivali: doppio vantaggio firmato Holzl e Ferri, gli ospiti accorciano con Boudebouch ma non riescono ad acciuffare il pareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel girone ferrarese di Terza Categoria, il Berra si è confermato in testa con una lunga fuga, mostrando una presenza costante e determinata.

