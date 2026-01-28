Questa mattina in Viale Piave si sono vissuti momenti di tensione. Un uomo ha iniziato a urlare e molestare i clienti di un locale, creando un forte stato di agitazione tra i presenti. I passanti hanno chiamato le forze dell’ordine e in breve tempo l’Arma è intervenuta per fermare il soggetto, che ora si trova sotto controllo. La scena ha fatto scattare qualche preoccupazione tra i residenti e i clienti della zona.

Urla, molestie ai clienti di un locale e un forte stato di agitazione che ha rischiato di degenerare in Viale Piave. È questo lo scenario che si sono trovati davanti i carabinieri nel pomeriggio di lunedì, quando diverse segnalazioni hanno richiesto l’invio urgente di una pattuglia per gestire un soggetto che stava creando forte disturbo alla pubblica tranquillità all’interno di un locale. Giunti sul posto, nei pressi di un esercizio pubblico della zona, i militari hanno individuato un 26enne di origini nigeriane, residente in città e già noto alle forze dell’ordine per precedenti segnalazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terrore e molestie in viale Piave. Violento fermato dall’Arma

Approfondimenti su Viale Piave

Da lunedì 26 gennaio, partiranno i lavori di tesatura del filo aereo lungo la linea di prova del filobus tra viale Piave e via Frà Giocondo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Viale Piave

Argomenti discussi: Terrore e molestie in viale Piave. Violento fermato dall’Arma; #IceOutSchools, sindacati Usa contro il terrore di Trump; Vicini da incubo a Castiglioni. Famiglie chiamano le Iene: Insulti e molestie continue; Sono sopravvissuto alla violenza degli Antifa: ora il Minnesota sta ripetendo pericolosi errori di sinistra.

Terrore e molestie in viale Piave. Violento fermato dall’ArmaUrla, molestie ai clienti di un locale e un forte stato di agitazione che ha rischiato di degenerare in Viale Piave. È questo lo scenario che si sono trovati davanti i carabinieri nel pomeriggio di lu ... ilrestodelcarlino.it

Tocchi indesiderati e molestie sul lavoro, la Procura chiede l’archiviazioneTocchi indesiderati e molestie sul lavoro, la Procura chiede l’archiviazione. Sotto accusa il caporeparto di un'azienda tessile di Valdilana. laprovinciadibiella.it

PADOVA. MOLESTIE, ALCOL E COLTELLO: SERATA DI TERRORE SUL BUS Un gruppo di stranieri ubriachi e armati di coltello semina il panico su un bus a Padova. L’autista blocca la corsa e chiama la polizia. Quattro persone fermate dagli agenti. #padova - facebook.com facebook

Le due donne hanno parlato di un clima di «controllo e molestie» nelle «casette del terrore», come hanno definito le residenze caraibiche del cantante ottantaduenne x.com