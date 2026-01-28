Ternana un unico risultato a Potenza Rossoverdi obbligati a tentare il colpaccio

La Ternana si gioca tutto in una sola partita a Potenza. I rossoverdi sono costretti a vincere per mantenere vive le speranze di salvezza. La squadra è sotto pressione, con le partenze di Ferrante e Romeo che si avvicinano e l’arrivo del nuovo difensore Kurti. La partita sarà decisiva, e i tifosi aspettano una reazione importante dalla squadra.

Il tutto per tutto, con un solo risultato a disposizione. Intanto, si prospettano le partenze di Ferrante e Romeo, oltre all'arrivo del difensore Kurti. Per approdare alla finale di Coppa Italia i rossoverdi sono obbligati a tentare il gran colpo in casa del Potenza. Dopo lo 0-1 dell'andata, serve una vittoria con almeno due gol di scarto. Sono previsti eventuali tempi supplementari e calci di rigore. Si gioca alle 18, con diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 258, in streaming su Now e Rai Play. Le due squadre scenderanno in campo conoscendo il nome della prima finalista. Latina-Renate (andata 1-1) è infatti in programma alle 14.

