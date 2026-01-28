Un uomo di 43 anni deve rispondere di tentata violenza sessuale. L’episodio si è verificato nel cuore di Faenza, lungo Corso Garibaldi, davanti a testimoni come suo padre e un’altra famigliare. La vicenda si è svolta davanti agli occhi di tutti, e ora si attende il procedimento in tribunale.

Tutto era accaduto nel centralissimo corso Garibaldi a Faenza davanti suo padre e a un’altra familiare. Un uomo di colore gli si era avvicinato e per due volte aveva tentato di palpeggiarlo. Solo la prontezza dei familiari, i quali si erano frapposti, aveva evitato che la molestia si potesse compiere fino in fondo. Il molestatore era stato arrestato poco dopo in quanto aveva reagito ai carabinieri intervenuti. Per quanto accaduto la sera del 18 giugno scorso a un 19enne faentino, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio di un 43enne di origine nigeriana residente nella città manfreda. L’uomo, difeso dall’avvocato Nicola Laghi, a partire dall’udienza preliminare fissata per fine aprile davanti al gup Janos Barlotti, dovrà rispondere di tentata violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentata violenza sessuale. Un 43enne a processo

