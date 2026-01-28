TennisSinner in semifinale a Melbourne

Jannik Sinner prosegue la sua corsa agli Australian Open. Il tennista altoatesino, campione uscente, ha vinto in tre set contro Shelton e si è qualificato per la semifinale. La partita è durata 2 ore e 23 minuti, con risultati di 6-3, 6-4 e 6-4. Ora Sinner punta a conquistare l’accesso alla finale, mentre l’attenzione si sposta sui prossimi incontri.

Tennis, ritiro Musetti contro Djokovic

Approfondimenti su Melbourne Open Tennis, Zverev in semifinale a Melbourne Sascha Zverev si è qualificato per la semifinale degli Australian Open, raggiungendo questo traguardo per la quarta volta in carriera. Tennis,Sinner avanti veloce a Melbourne Jannik Sinner ha iniziato l'Australian Open con una vittoria rapida, durando appena 1 ora e 7 minuti.

ALCARAZ doma DE MINAUR: prima semifinale a Melbourne | HIGHLIGHTS | AUSTRALIAN OPEN 2026

Argomenti discussi: Aus Open, Sinner-Shelton LIVE dalle 9: Jannik cerca la semifinale; Shelton vuole fare il guastafeste, Sinner per la semifinale: la preview del match; Australian Open, Sinner affronta Shelton e Musetti cerca l'impresa contro Djokovic: quando giocano gli…; Tennis, Australian Open: Musetti e Sinner a caccia delle semifinali. Dove vederli in tv. Sinner-Djokovic, semifinale Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tvProsegue la corsa alla difesa del titolo di Melbourne del numero due del mondo che ha sconfitto Ben Shelton nei quarti di finale

AUSTRALIAN OPEN - Jannik Sinner è in semifinale con Novak Djokovic: Ben Shelton lotta a Melbourne, ma perde in 3 set, 6-3 6-4 6-4TENNIS, AUSTRALIAN OPEN - Sesta semifinale consecutiva negli Slam per Jannik Sinner, terza a Melbourne: Ben Shelton gioca la sua partita, ma perde 6-3 6-4

#Tennis #AO26 Anche il secondo set è stato vinto da #Sinner per 6-4.

***Il servizio come linguaggio comune*** *Nel tennis di oggi il servizio non è più solo potenza, ma tenuta mentale e precisione nei momenti chiave.* *Sinner e Shelton lo dimostrano da prospettive diverse, dentro una semifinale che racconta molto più di un s

