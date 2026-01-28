TennisSinner in semifinale a Melbourne

Jannik Sinner prosegue la sua corsa agli Australian Open. Il tennista altoatesino, campione uscente, ha vinto in tre set contro Shelton e si è qualificato per la semifinale. La partita è durata 2 ore e 23 minuti, con risultati di 6-3, 6-4 e 6-4. Ora Sinner punta a conquistare l’accesso alla finale, mentre l’attenzione si sposta sui prossimi incontri.

Tennis, Zverev in semifinale a Melbourne

Sascha Zverev si è qualificato per la semifinale degli Australian Open, raggiungendo questo traguardo per la quarta volta in carriera.

Tennis,Sinner avanti veloce a Melbourne

Jannik Sinner ha iniziato l’Australian Open con una vittoria rapida, durando appena 1 ora e 7 minuti.

