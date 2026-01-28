Tennis ritiro Musetti contro Djokovic

Lorenzo Musetti si è ritirato dal quarto di finale contro Novak Djokovic agli Australian Open. L’azzurro era in vantaggio di due set, ma nel terzo si è fermato per un problema muscolare alla coscia destra. L’incontro si è concluso con la vittoria di Djokovic, che avanza in semifinale.

8.12 Quarto di finale degli Australian Open sfortunato per Lorenzo Musetti: l'azzurro, avanti di due set su Novak Djokovic (6-4 6-3 1-3), si è ritirato per un problema muscolare alla coscia destra. In semifinale va dunque il veterano 38enne serbo,ex n.1 del mondo. Per il 23enne di Carrara, n.5 Atp, sarebbe stata la prima semifinale a Melbourne. Ora l'ultimo quarto di finale del primo Slam della stagione, tra Jannik Sinner e il 23enne americano Ben Shelton, n.7 della classifica mondiale.

