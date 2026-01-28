Tennis Musetti | Grande frustrazione è stato uno strappo

Musetti si sfoga dopo l’eliminazione a Roma: “È stato uno strappo. Avevo il controllo del match, ero in vantaggio due set a zero contro Novak, eppure sono stato costretto a ritirarmi. Grande frustrazione, non avrei mai pensato di perdere così.”

Roma, 28 gen. (askanews) – “Non avrei mai immaginato di essere in vantaggio due set a zero contro Novak, giocare così, avere il controllo del match in quel modo ed essere poi costretto a ritirarmi. È qualcosa che non avrei mai immaginato ed è davvero molto doloroso”. E’ tutta la delusione di Lorenzo Musetti, trovatosi avanti 2-0 con Djokovic prima di essere costretto ad abbandonare per un problema fisico. Musetti parla con un filo di voce, ha la testa bassa quando rilascia l’ultima intervista del suo Australian Open 2026. “Ho iniziato a sentire un fastidio a inizio secondo set – spiega –, ho sentito che c’era qualcosa di strano nella gamba destra e ho continuato perché stavo giocando davvero molto molto bene.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il match tra Djokovic e Musetti all'ATP 250 di Atene, disputato il 8 novembre 2025, è ricordato per alcuni momenti memorabili.

Lorenzo Musetti si sfoga dopo l’inaspettato infortunio.

