Tennis Djokovic | Musetti sfortunato ero pronto ad andare a casa

Roma, 28 gen. (askanews) – “Ero pronto ad andare a casa, oggi il migliore e’ stato Musetti: ma e’ stato davvero sfortunato. Gli auguro di guarire presto”. Cosi’ Novak Djokovic rende omaggio a Lorenzo Musetti, ritiratosi al quarto di finale contro di lui quando era avanti di due set. “Nei primi due set non sentivo la palla, avevo qualche vescica – ha detto il serbo, nell’intervista dal campo – ma niente di particolare. Semplicemente era lui ad essere più forte. Sono stato fortunato: ringrazio Dio per l’opportunità che mi ha dato di giocare un’altra semifinale, vorrà dire che stanotte pregherò un altro po’.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Sulla Rod Laver Arena di Melbourne, il match tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti cambia improvvisamente ritmo.

Tennis, ritiro Musetti contro DjokovicQuarto di finale degli Australian Open sfortunato per Lorenzo Musetti: l'azzurro, avanti di due set su Novak Djokovic (6-4 6-3 1-3), si è ritirato per un problema muscolare alla coscia destra. In ... rainews.it

Novak Djokovic ammette: Musetti sfortunato, oggi ero pronto ad andare a casaSulla Rod Laver Arena di Melbourne accade quel che non si poteva pensare. Lorenzo Musetti, brillante e in vantaggio per due set a zero contro Novak ... oasport.it

Un dramma sportivo. Un infortunio muscolare, forse all’inguine, dopo un allungo costa la semifinale agli Australian Open a Lorenzo Musetti, sino a quel momento avanti due set a zero su Novak Djokovic. Una beffa, senza mezzi termini. Il tennista toscano si è l - facebook.com facebook

TENNIS | Lorenzo Musetti ha battuto 6-2 7-5 6-4 Taylor Fritz conquistando i quarti di finale dell'Australian Open, in cui domani sfiderà Novak Djokovic. Per l'ultima sfida degli ottavi, si affronteranno Jannik Sinner e Luciano Darderi. #ANSA x.com