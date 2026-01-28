Temporali e vento forte in Abruzzo emessa un' allerta meteo

Questa mattina, in Abruzzo, si sono registrati forti temporali e raffiche di vento. La protezione civile ha emesso un’allerta meteo per avvisare i cittadini e le autorità locali di possibili criticità nelle prossime ore. Le squadre di pronto intervento sono già in allerta, mentre le scuole e alcune attività commerciali hanno deciso di chiudere temporaneamente. Le condizioni rimangono instabili e si consiglia di evitare spostamenti non necessari.

Un avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato emesso dal dipartimento della protezione civile nazionale.L'allerta meteo riguarda anche la regione Abruzzo e la provincia di Pescara.Queste le previsioni meteorologiche: «Dalle prime ore di mercoledì 28 gennaio, e per le successive 12-18 ore.

