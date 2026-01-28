Telecronaca Monaco Juve chi racconterà il match di stasera di Champions League

Questa sera il match di Champions League tra Monaco e Juventus sarà raccontato da Stefano Borghi e Aldo Serena. La telecronaca sarà trasmessa in diretta, offrendo ai tifosi italiani la possibilità di seguire ogni azione dal vivo. Entrambi i commentatori sono pronti a descrivere le emozioni di una partita importante per le due squadre.

Telecronaca Monaco Juve, il match sarà raccontato da Stefano Borghi insieme ad Aldo Serena. Zancan sarà la voce di Diretta Goal. L’attesa per la sfida europea del Louis II sta per finire e migliaia di tifosi bianconeri si preparano a seguire ogni istante del match decisivo. Conoscere i dettagli della telecronaca di Monaco Juve è fondamentale per chi non vuole perdersi nemmeno un sospiro della squadra di Spalletti in questa trasferta cruciale per la classifica della prima fase di Champions League. Per un appuntamento di tale importanza, Sky ha schierato una squadra di altissimo livello per garantire un’esperienza immersiva e professionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

