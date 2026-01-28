Questa domenica il Teatro Romano apre le sue porte con una lettura musicata del “Chronicon Bellatoris que dicitur Arichis”. L’evento si inserisce nella rassegna del #DomenicalMuseo, che permette di visitare gratuitamente musei e siti archeologici statali ogni prima domenica del mese. Una buona occasione per scoprire la storia e la musica in un luogo ricco di storia.

Tempo di lettura: 2 minuti Si rinnova l’appuntamento con #DomenicalMuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre ogni prima domenica del mese l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. In occasione di questa giornata dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale, il Teatro Romano di Benevento, straordinario complesso archeologico di età imperiale e tra i luoghi più rappresentativi della Campania, ospiterà domenica 1 febbraio 2026 l’associazione Benevento Longobarda. Per l’occasione sarà proposta una lettura musicata di alcuni brani del “Chronicon Bellatoris que dicitur Arichis” (La Cronaca del guerriero chiamato Arichis), un progetto di ricostruzione e rievocazione storica curato dal presidente dell’associazione Alessio Fragnito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Teatro Romano, lettura musicata del “Chronicon Bellatoris que dicitur Arichis”

Approfondimenti su Teatro Romano

La giunta comunale di Verona ha approvato il progetto di restauro e consolidamento delle strutture in elevato del Teatro Romano, uno dei principali monumenti storici della città.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Teatro Romano

Argomenti discussi: Sguardi sul presente, una settimana di cultura tra storia e contemporaneità a Roma; Bohéme impressionista; Musica, teatro, cinema e letteratura per la Primavera Fiesolana; Il vecchio e il mare torna in scena al Teatro Arcobaleno di Roma.

Musica e tradizione al Teatro Romano di BeneventoUn palcoscenico a cielo aperto, dove musica, arte e identità culturale si sono fuse regalando al pubblico una giornata indimenticabile. È quanto accaduto ieri durante l'evento promosso dall'area ... ilmattino.it

Teatro romano di Brescia, il cantiere è stato aperto alle visite x.com

Due serate al Teatro Romano nell’estate 2026 per il capolavoro di Mikis Theodorakis - facebook.com facebook