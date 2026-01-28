Il Teatro a Merenda festeggia 30 anni. La rassegna dedicata a bambini e famiglie torna in scena il 31 al Politeama con lo spettacolo ’Legami’. È uno degli appuntamenti più attesi della Valdelsa, che da tre decenni porta il teatro nelle case di piccoli e grandi.

‘Teatro a Merenda’, la storica rassegna della Valdelsa di teatro per bambini e famiglie per la direzione artistica dell’ Associazione Timbre, compie 30 anni. E torna con un pieno di appuntamenti tra Politeama di Poggibonsi e Teatro del Popolo di Colle di Val D’Elsa, da dove è appena partita. Si prosegue sabato 31 gennaio alle 16 al Politeama, Teatro Giovani Teatro Pirata mette in scena ‘Legami’. Il 21 febbraio, Teatro Politeama, Burambò sarà presente con ‘Cenerentola 301’. Il 1° marzo al del Popolo, Giallo Mare proporrà ‘Ape Pina’. Il 7 al Politeama tocca a Fontemaggiore Teatro con ‘Tutto testa’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Teatro a Merenda", il 31 al Politeama in scena ’Legami’

Approfondimenti su Teatro a Merenda

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Teatro a Merenda

Argomenti discussi: Teatro a Merenda, il 31 al Politeama in scena ’Legami’; San Lorenzo al Mare, dal 1° febbraio torna A Teatro per Merenda con mamma e papà; Colle Val d’Elsa, riparte Teatro a Merenda e arriva Peter Pan; E io ci gioco - Pandemonium Teatro - eventi.

Teatro a Merenda, il 31 al Politeama in scena ’Legami’‘Teatro a Merenda’, la storica rassegna della Valdelsa di teatro per bambini e famiglie per la direzione artistica dell’Associazione ... lanazione.it

Colle Val d’Elsa, riparte Teatro a Merenda e arriva Peter PanSi apre il sipario su Teatro a Merenda, la rassegna dedicata ai più piccoli e alle famiglie, promossa da Associazione culturale Timbre, con il contributo dei Comuni di Poggibonsi e Colle di Val d’El ... radiosienatv.it

Teatro a Merenda torna a Ponte San Pietro! Nell’ambito della 33ª edizione di Teatro a Merenda, domenica 1 febbraio 2026 alle ore 16.30 vi aspettiamo al Centro Culturale UFO (Via Legionari di Polonia,5) per lo spettacolo “Varietà Prestige” del Teatro B - facebook.com facebook