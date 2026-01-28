Taxi subito dieci nuove licenze Ma non escludiamo siano di più

A Lucca, il Comune ha deciso di rilasciare subito dieci nuove licenze taxi. La mossa potrebbe portarne anche di più, ma ancora non si sa se ci saranno nuovi operatori pronti a entrare nel settore. Dopo anni di attese e proteste, ora si tenta di risolvere il problema della carenza di mezzi e coprire le richieste dei cittadini.

Lucca, 28 gennaio 2026 – Da venti a dieci, ammesso che poi qualcuno si presenti. La questione delle nuove licenze taxi che va avanti da anni vista la cronica insufficienza del servizio, pare essere a un punto di svolta. Dopo che l'amministrazione comunale lo scorso anno ha commissionato uno studio (per un valore di circa 30mila euro) a Simurg Ricerche dal quale è emersa l'incongruità delle autorizzazioni rispetto alla situazione di Lucca, anche in relazione al confronto con realtà simili ipotizzando in venti nuove licenze il fabbisogno dell'area lucchese, il Comune è a un passo dall'indire un nuovo bando.

