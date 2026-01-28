Tasse invariate e prudenza ma è scontro a Codogno sul bilancio di previsione 2027
A Codogno la discussione sul bilancio di previsione 2027 si fa calda. La Giunta Passerini ha approvato il documento finanziario, che resterà in vigore fino alle prossime elezioni di primavera. Le tasse rimangono ferme e si preferisce mantenere un atteggiamento prudente, ma le opposizioni già criticano le scelte fatte. La città si prepara a un ultimo anno di gestione prima del cambio di amministrazione.
Codogno, 28 gebnaio 2026 – Disco verde al bilancio di previsione per l’anno in corso, l’ultimo veramente operativo della Giunta Passerini prima delle elezioni previste per la primavera del 2027. Un documento che la maggioranza definisce “di crescita e prudenza”, ma che l’opposizione bolla come “privo di visione” e socialmente iniquo. Approvate opere per 5 milioni ma l’opposizione lascia l’aula Irpef. L’assessore al Bilancio, Elena Ardemagni, ha presentato una manovra basata sul concetto ribadito di “conti in ordine e zero debiti” e confermando l’ esenzione Irpef fino a 17mila euro, unico Comune in provincia, e aliquota ferma allo 0,80% per un gettito di due milioni 430 mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Codogno Bilancio
Tasse invariate e conti in sicurezza, il Comune di Lentella all'approvazione del bilancio di previsione
Il Comune di Lentella ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, confermando la stabilità finanziaria e la sicurezza dei conti pubblici.
Approvato il bilancio a Cesano. Tasse invariate e investimenti: "Una città moderna e sostenibile"
Il Consiglio Comunale di Cesano ha approvato il bilancio di previsione, confermando l’assenza di aumenti delle tasse e definendo un piano di investimenti di 21 milioni di euro nei prossimi tre anni.
Ultime notizie su Codogno Bilancio
Argomenti discussi: Tasse invariate e prudenza ma è scontro a Codogno sul bilancio di previsione 2027; Adria, bilancio in arrivo entro il 28 febbraio: servizi confermati, tasse ferme e investimenti in agenda; Entrate e uscite per 31,8 milioni a Montegrotto, Un anno di cantieri, pressione fiscale invariata.
Bilancio, tasse invariate per mensa e scuolabusStradella. Tasse invariate, adeguamento Istat dell’1% per i servizi scolastici. Questi i contenuti principali del bilancio di previsione 2026/2028 che approderà lunedì sera, alle 21, in Consiglio ... laprovinciapavese.gelocal.it
Gambettola, tasse invariate e investimenti per 8,5 milioniApprovato il bilancio di previsione 2026-2028 di Gambettola. Manovra da 8,5 milioni di euro che conferma l’impegno della amministrazione comunale a non aumentare la pressione fiscale, a mantenere ... ilrestodelcarlino.it
Forlì, il Pd attacca la giunta: «Altro che tasse invariate, aumentano i costi per i passi carrai e cresce il prezzo del biglietto del bus» - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.