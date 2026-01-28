A Codogno la discussione sul bilancio di previsione 2027 si fa calda. La Giunta Passerini ha approvato il documento finanziario, che resterà in vigore fino alle prossime elezioni di primavera. Le tasse rimangono ferme e si preferisce mantenere un atteggiamento prudente, ma le opposizioni già criticano le scelte fatte. La città si prepara a un ultimo anno di gestione prima del cambio di amministrazione.

Codogno, 28 gebnaio 2026 – Disco verde al bilancio di previsione per l’anno in corso, l’ultimo veramente operativo della Giunta Passerini prima delle elezioni previste per la primavera del 2027. Un documento che la maggioranza definisce “di crescita e prudenza”, ma che l’opposizione bolla come “privo di visione” e socialmente iniquo. Approvate opere per 5 milioni ma l’opposizione lascia l’aula Irpef. L’assessore al Bilancio, Elena Ardemagni, ha presentato una manovra basata sul concetto ribadito di “conti in ordine e zero debiti” e confermando l’ esenzione Irpef fino a 17mila euro, unico Comune in provincia, e aliquota ferma allo 0,80% per un gettito di due milioni 430 mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tasse invariate e prudenza ma è scontro a Codogno sul bilancio di previsione 2027

Approfondimenti su Codogno Bilancio

Il Comune di Lentella ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, confermando la stabilità finanziaria e la sicurezza dei conti pubblici.

Il Consiglio Comunale di Cesano ha approvato il bilancio di previsione, confermando l’assenza di aumenti delle tasse e definendo un piano di investimenti di 21 milioni di euro nei prossimi tre anni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Codogno Bilancio

Argomenti discussi: Tasse invariate e prudenza ma è scontro a Codogno sul bilancio di previsione 2027; Adria, bilancio in arrivo entro il 28 febbraio: servizi confermati, tasse ferme e investimenti in agenda; Entrate e uscite per 31,8 milioni a Montegrotto, Un anno di cantieri, pressione fiscale invariata.

Bilancio, tasse invariate per mensa e scuolabusStradella. Tasse invariate, adeguamento Istat dell’1% per i servizi scolastici. Questi i contenuti principali del bilancio di previsione 2026/2028 che approderà lunedì sera, alle 21, in Consiglio ... laprovinciapavese.gelocal.it

Gambettola, tasse invariate e investimenti per 8,5 milioniApprovato il bilancio di previsione 2026-2028 di Gambettola. Manovra da 8,5 milioni di euro che conferma l’impegno della amministrazione comunale a non aumentare la pressione fiscale, a mantenere ... ilrestodelcarlino.it

Forlì, il Pd attacca la giunta: «Altro che tasse invariate, aumentano i costi per i passi carrai e cresce il prezzo del biglietto del bus» - facebook.com facebook