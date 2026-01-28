Questa mattina Taric ha firmato il contratto per il primo anno di gestione del nuovo sistema dei rifiuti. Quasi un mese dopo l’entrata in vigore della tariffa corrispettiva, ora si attende l’avvio ufficiale del cronoprogramma. La città si prepara a cambiare ritmo e modalità nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti.

È trascorso ormai quasi un mese dall’entrata in vigore della nuova tariffa corrispettiva per i rifiuti. Il commissario prefettizio, dopo aver approvato il regolamento allo scadere del 2025, ha firmato pochi giorni fa la delibera del cronoprogramma di questo primo anno di attuazione della Taric, definendo tempi e responsabilità. Tra i vari punti, entro questo mese deve essere nominato il referente comunale per il monitoraggio del servizio che sarà affiancato dagli uffici dell’area tecnica e dei tributi. Saranno attivati anche i canali ufficiali di segnalazione. A febbraio sarà avviato il registro comunale dei disservizi e verrà effettuata una prima verifica tra quanto programmato e quanto realmente reso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Taric, firma per il primo anno. Via libera al cronoprogramma

A Ancona, un episodio di violenza ha coinvolto un uomo di 30 anni che ha aggredito gestori e dipendenti di un bar del centro cittadino.

A partire dal 1° gennaio 2026, entra in vigore a Figline e Incisa Valdarno il nuovo regolamento Taric, approvato dal commissario.

