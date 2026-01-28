tante assunzioni nelle banche

Il settore bancario in Toscana apre nuove possibilità di lavoro. Le banche cercano sia figure specializzate che giovani alle prime esperienze. Le offerte arrivano da diversi istituti, che cercano di rinnovarsi e rafforzare i loro team. La domanda di personale cresce, anche in un momento di incertezza economica.

Il settore bancario continua a offrire opportunità di lavoro anche in Toscana, con ricerche che spaziano dai profili specializzati a quelli junior. Tra i gruppi più attivi c’è Bnp Paribas, che ha vacanti circa cento posizioni a livello nazionale, molte delle quali interessano anche il territorio toscano. All’interno del gruppo, Arval cerca a Firenze un Finance credit insurance officer da inserire con contratto a tempo indeterminato. Il candidato ideale ha una laurea in ambito finanziario o contabile, esperienza pregressa in settori analoghi, buona conoscenza dei contratti e della contabilità, padronanza di Excel e inglese fluente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il mercato del lavoro in Toscana nel 2025 evidenzia un rallentamento, con una crescita più debole e una maggiore prudenza nelle assunzioni.

