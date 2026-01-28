Tangenziale di Tirano aperto il primo tratto Il sindaco | Passaggio storico per la città

Il primo tratto di tangenziale di Tirano è stato ufficialmente aperto. I residenti e le autorità stanno già monitorando il traffico, che al momento scorre senza intoppi. Tuttavia, il vero test sarà durante i prossimi weekend e con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali, quando il flusso di auto potrebbe aumentare notevolmente. Il sindaco definisce questa apertura come un passo importante per la città, ma tutti sanno che bisognerà aspettare per capire se la strada reggerà la pressione dei periodi più intensi.

Tirano, 28 gennaio 2026 – Aperto il primo tratto di tangenziale di Tirano: il traffico (per ora) sembra fluire senza problemi ma il banco di prova, si sa, saranno i weekend e, soprattutto, il periodo olimpico ormai imminente. Sono stati aperti i primi 3.3 chilometri di una tangenziale che, terminati i lavori (prima della fine del 2026), sarà lunga 6.6 chilometri e permetterà di bypassare Tirano. TIRANO, SINDACO STEFANIA STOPPANI - FOTO(ANSAANP) La sindaca. "L'apertura del primo blocco della tangenziale, la variante di Tirano - dice il sindaco Stefania Stoppani -, rappresenta un passaggio storico per la città di Tirano.

