Tamponamento tremendo tra camion | caos in autostrada e code infinite

Un brutto incidente si è verificato questa mattina sull’Autobrennero, intorno alle 12:30. Un camion si è scontrato con altri veicoli, causando un tamponamento a catena che ha bloccato la carreggiata sud. Il traffico ha subito un caos totale con code lunghe e rallentamenti anche di diverse ore. Le cause dello schianto sono ancora da chiarire, anche se la neve che cadeva in quel momento potrebbe aver influito. Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica e ripristinare la circolazione.

Lo schianto ha coinvolto tre mezzi pesanti ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare uno dei conducenti intrappolati nell'abitacolo. Rallentamenti fino a 20 chilometri La situazione è apparsa grave sin da subito: l’intervento dei soccorritori giunti sul posto è stato fulmineo. Tra questi i vigili del fuoco di Egna, che sono riusciti a liberare uno dei conducenti rimasto intrappolato nell’abitacolo di uno dei camion coinvolti. Due le persone rimaste ferite in totale anche se, per fortuna, le loro condizioni non destavano eccessiva preoccupazione; sono comunque stati assistiti dal personale sanitario presente sul luogo del sinistro e sottoposti a tutti gli accertamenti del caso.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un incidente tra due camion ha coinvolto l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto umbro in direzione Firenze.

