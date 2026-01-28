Tamponamento davanti alla raffineria Api tre mezzi coinvolti Ci sono dei feriti | disagi al traffico

Questa sera un tamponamento ha coinvolto tre mezzi sulla statale Adriatica, davanti alla raffineria Api ad Ancona. Tre persone sono rimaste ferite e il traffico ha subito forti rallentamenti. La polizia sta ancora lavorando sul posto per chiarire le cause dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Gialla di Ancona, i Vigili del Fuoco, un ulteriore mezzo del 118 e la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità ANCONA – Incidente stradale nella serata di oggi lungo la statale Adriatica, all'altezza della raffineria Api, in via Flaminia. Nel tamponamento, poco prima delle 19, sono rimasti coinvolti tre veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Gialla di Ancona, i Vigili del Fuoco, un ulteriore mezzo del 118 e la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. Il bilancio è di tre persone ferite.

