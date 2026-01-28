Tambone si prepara a tornare in campo. Dopo aver seguito un lavoro differenziato per la lombalgia, il giocatore è pronto a riprendere gli allenamenti con la squadra. Se non ci saranno intoppi, dovrebbe essere in campo venerdì sera contro Brindisi. Pullen e Smith, invece, sono pronti per il dopo Felder.

La notizia più importante della giornata è che Tambone è pronto per tornare ad allenarsi con la squadra: terminato il lavoro differenziato per curare la sua lombalgia, se tutto procede secondo programma il top-scorer della Vuelle dovrebbe essere della partita venerdì sera contro Brindisi. E quanto ci sia bisogno di lui, lo raccontano gli ultimi due risultati casalinghi che hanno visto Pesaro vincere col fiatone sia contro Bergamo che contro Roseto, per non dire dello schiaffone rimediato ad Avellino. Per il match-clou contro la Valtur, insomma, il massimo dei rinforzi che Leka potrà avere è il ritorno in campo di "Tambo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tambone è pronto per il ritorno. Pullen e Smith per il dopo Felder

