Talk experience con Andrea Capobianco al Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo G Rummo

Da anteprima24.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina gli studenti del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo “G. Rummo” hanno incontrato Andrea Capobianco, ex allenatore e figura di spicco nel mondo dello sport. L’evento è stato un momento di confronto diretto, dove i ragazzi hanno potuto ascoltare le sue esperienze e scoprire i valori che stanno dietro a una carriera sportiva di successo. Capobianco ha condiviso storie di passione, impegno e crescita personale, stimolando i giovani a credere nelle proprie capacità. La mattinata si è conclusa con un clima di entusiasmo e voglia

Tempo di lettura: < 1 minuto Una mattinata all’insegna dei valori dello sport, della passione e della crescita personale quella in programma presso il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo “G. Rummo” di Benevento, che ospiterà una speciale  talk experience  con  Andrea Capobianco, Commissario Tecnico della  Nazionale Italiana Femminile di Pallacanestro. L’incontro si terrà  alle ore 11:10 presso l’Aula Magna dell’istituto  e si aprirà con la proiezione del docufilm  “Tutto Cuore Azzurro, Misto Bronzo”, racconto emozionante dell’impresa della Nazionale Italiana Femminile, capace di conquistare la  medaglia di bronzo agli ultimi Campionati Europei, riportando l’Italia sul podio continentale a  30 anni dall’ultima medaglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

talk experience con andrea capobianco al liceo scientifico ad indirizzo sportivo g rummo

© Anteprima24.it - Talk experience con Andrea Capobianco al Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo “G. Rummo”

Approfondimenti su G.Rummo

Siglata una convenzione tra Sannio Europa e il Liceo Scientifico “G. Rummo” per un progetto PCTO dedicato alla valorizzazione del patrimonio museale

Anche in città sbarca il liceo scientifico sportivo

A partire dall’anno scolastico 2026-2027, Urbino accoglierà il nuovo Liceo Scientifico Sportivo presso l’Istituto Laurana Baldi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.