Talk experience con Andrea Capobianco al Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo G Rummo

Questa mattina gli studenti del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo “G. Rummo” hanno incontrato Andrea Capobianco, ex allenatore e figura di spicco nel mondo dello sport. L’evento è stato un momento di confronto diretto, dove i ragazzi hanno potuto ascoltare le sue esperienze e scoprire i valori che stanno dietro a una carriera sportiva di successo. Capobianco ha condiviso storie di passione, impegno e crescita personale, stimolando i giovani a credere nelle proprie capacità. La mattinata si è conclusa con un clima di entusiasmo e voglia

Tempo di lettura: < 1 minuto Una mattinata all’insegna dei valori dello sport, della passione e della crescita personale quella in programma presso il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo “G. Rummo” di Benevento, che ospiterà una speciale talk experience con Andrea Capobianco, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Femminile di Pallacanestro. L’incontro si terrà alle ore 11:10 presso l’Aula Magna dell’istituto e si aprirà con la proiezione del docufilm “Tutto Cuore Azzurro, Misto Bronzo”, racconto emozionante dell’impresa della Nazionale Italiana Femminile, capace di conquistare la medaglia di bronzo agli ultimi Campionati Europei, riportando l’Italia sul podio continentale a 30 anni dall’ultima medaglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Talk experience con Andrea Capobianco al Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo “G. Rummo” Approfondimenti su G.Rummo Siglata una convenzione tra Sannio Europa e il Liceo Scientifico “G. Rummo” per un progetto PCTO dedicato alla valorizzazione del patrimonio museale Anche in città sbarca il liceo scientifico sportivo A partire dall’anno scolastico 2026-2027, Urbino accoglierà il nuovo Liceo Scientifico Sportivo presso l’Istituto Laurana Baldi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Coach Andrea Capobianco ha iniziato la due giorni siciliana: oggi al PalaTomarchio di Viagrande sta tenendo l'aggiornamento dei formatori degli allenatori, domani allenerà al PalaMinardi di Ragusa le squadre di A2 femminile della Passalacqua e della Si - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.