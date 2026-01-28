Talenti crescono Un singolo per di Foggia

Da lanazione.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 gennaio è uscito il nuovo singolo di Andree, giovane cantante e cantautrice di Foggia. A 21 anni, la ragazza ha già fatto parlare di sé, portando la sua musica fuori dai confini locali. La sua voce si fa strada tra i talenti emergenti, e il singolo appena uscito potrebbe segnare una svolta nella sua carriera.

Il 9 gennaio è uscito il nuovo singolo di Andree di Foggia, giovane cantante e cantautrice valdarnese di 21 anni. Intitolato " Historia ", il brano inaugura una nuova fase del percorso artistico della giovane artista, che risiede a Cavriglia, segnando anche il suo debutto come produttrice. L’opera rappresenta una sintesi raffinata di culture musicali diverse, in cui la clave latina si intreccia con il calore della lingua portoghese, dando vita a un sound originale e curato nei dettagli. Una delle scelte più originali di "Historia" è l’uso bilingue del testo, metà in italiano e metà in portoghese, con l’intento di raccontare una storia d’amore universale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

talenti crescono un singolo per di foggia

© Lanazione.it - Talenti crescono. Un singolo per di Foggia

Approfondimenti su Andree Foggia

Trieste Fc e Sobe Iguaçu, quell'angolo d'Italia dove crescono i talenti brasiliani

In M-Sport sono giovani talenti o talenti paganti?

In M-Sport, si alternano giovani talenti e piloti paganti, una dinamica che caratterizza il team nel WRC.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Andree Foggia

Argomenti discussi: Talenti crescono. Un singolo per di Foggia; Aston Martin-Leclerc, crescono le suggestioni in ottica 2027. E Newey….

Il talento del canto Giada Tanfoglio esordisce con il suo primo singoloUn giovane talento del canto. Dopo aver vinto il concorso The voice of Mediglia, il contest estivo nato dalla collaborazione tra il Comune di Mediglia e la sezione locale della Pro Loco, ora Giada ... ilgiorno.it

Kodaclips, un nuovo singolo con LindaLa rock band cesenate ha cambiato la cantante, cresciuta negli Usa e madrelingua inglese, ed è reduce da un tour all’estero ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.