talenti crescono un singolo per di foggia

Il 9 gennaio è uscito il nuovo singolo di Andree, giovane cantante e cantautrice di Foggia. A 21 anni, la ragazza ha già fatto parlare di sé, portando la sua musica fuori dai confini locali.

Il 9 gennaio è uscito il nuovo singolo di Andree di Foggia, giovane cantante e cantautrice valdarnese di 21 anni. Intitolato " Historia ", il brano inaugura una nuova fase del percorso artistico della giovane artista, che risiede a Cavriglia, segnando anche il suo debutto come produttrice. L’opera rappresenta una sintesi raffinata di culture musicali diverse, in cui la clave latina si intreccia con il calore della lingua portoghese, dando vita a un sound originale e curato nei dettagli. Una delle scelte più originali di "Historia" è l’uso bilingue del testo, metà in italiano e metà in portoghese, con l’intento di raccontare una storia d’amore universale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

