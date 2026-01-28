Taglio di 9 autonomie scolastiche in Sardegna | Come la tela di Penelope la Regione tesse e il Governo disfa

La decisione del Governo di commissariare nove autonomie scolastiche in Sardegna ha scatenato polemiche e scontri tra Roma e Cagliari. La Regione critica la scelta, paragonandola a una tela di Penelope che viene continuamente tessuta e disfatta, mentre il Governo difende la sua mossa come necessaria. La questione divide opinioni e rischia di acuire le tensioni tra le due istituzioni.

Il taglio di 9 autonomie scolastiche in Sardegna, deciso con commissariamento dal Governo, segna una frattura tra lo Stato centrale e l'amministrazione regionale. "La decisione del Governo è stata quella di chiudere il dialogo con la Regione Sardegna, di non ascoltare le reali esigenze di un'isola che ha le sue particolarità e difficoltà", ha dichiarato l'assessora alla Pubblica istruzione Ilaria Portas. Secondo la Regione, si tratta di un intervento calato dall'alto, fondato su dati incompleti e non rappresentativi. "Siamo stati commissariati e sono state tagliate altre 9 autonomie scolastiche", ha aggiunto Portas, definendo l'operazione "un disastro annunciato".

