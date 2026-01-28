In piena notte, i tigli di via Bozzini sono stati abbattuti senza preavviso. Ora, la strada si presenta spoglia e senza alberi, sostituita da un asfalto grigio. I cittadini sono sconvolti: avevano visto quei pini come un rifugio contro il caldo estivo. La politica si divide, ma intanto i lavori sono già fatti. La delusione tra gli abitanti cresce, che si chiedono perché si sia deciso di eliminare quegli alberi così velocemente.

C’è grande delusione tra i cittadini di Opera per il taglio dei tigli di via Bozzini. Mentre la politica si scalda e parte l’inevitabile scaricabarile, è un fatto che in 24 ore siano stati tagliati praticamente tutti i tigli della via, trasformando una strada che in estate diventava un proprio rifugio dalle alte temperature per chi si recava a passeggio verso il parco in una triste striscia di asfalto. Quando arriverà l’estate, "sui marciapiedi si potranno cuocere le uova". È l’amara espressione usata da Augusto Sandolo di VivOpera, ambientalista che in passato è stato assessore all’Ambiente in una giunta di centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tagliati i tigli di via Bozzini: "Al loro posto solo cemento"

