Tagliate le gomme dell' auto usata dal piromane la madre sporge denuncia

La madre di un uomo sospettato di aver dato fuoco a un’auto ha deciso di denunciare. Questa mattina, qualcuno ha tagliato le gomme di un’auto usata dal piromane sotto casa sua. La donna ha spiegato di aver già raccontato situazioni simili in passato, ma questa volta i dettagli sembrano più preoccupanti. Gli investigatori stanno esaminando i segni sui pneumatici e cercando di capire se si tratta di una vendetta o di un gesto isolato.

Pneumatici tagliati sotto casa, poi la denuncia dei fatti. La storia potrebbe essere banale e nel pubblicarla dire di averla raccontata molte altre volte, ma in questo caso gli elementi di dettaglio appaiono, nella loro gravità, quantomeno curiosi. La vittima del danneggiamento subito.

