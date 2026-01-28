Sydney Sweeney ha scalato la celeberrima scritta Hollywood per promuovere la sua linea di lingerie Senza autorizzazioni E ora rischia grosso

Sydney Sweeney ha sorpreso tutti salendo sulla celebre scritta di Hollywood per pubblicizzare la sua nuova linea di lingerie. La scena è stata improvvisa e senza permessi, attirando subito l’attenzione dei passanti e delle autorità. Ora rischia di dover rispondere di aver agito senza autorizzazione, mentre il video dell’impresa gira sui social.

Sydney Sweeney ha deciso che il modo migliore per lanciare la sua nuova linea di lingerie fosse arrampicarsi sulla scritta «Hollywood» nel cuore della notte. E appenderci sopra dei reggiseni. Peccato che nessuno gliel'avesse chiesto. E soprattutto, nessuno le avesse dato il permesso di farlo. Perché c'è un modo giusto di fare le cose a Hollywood. Tom Cruise, per esempio, per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi ha ottenuto tutti i permessi del caso per paracadutarsi verso l'iconica insegna in un video preregistrato, portando simbolicamente la bandiera olimpica da Parigi a Los Angeles per i Giochi del 2028.

