Sydney Sweeney appende i reggiseni sulla iconica scritta Hollywood per pubblicità La Camera di Commercio furibonda | Non aveva nessuna autorizzazione

Sydney Sweeney ha scelto un modo insolito per promuovere la sua nuova linea di lingerie. L’attrice ha appeso alcuni reggiseni sulla famosa scritta Hollywood, attirando l’attenzione dei passanti e dei social. Ma la Camera di Commercio non ha preso bene: dice che non aveva nessuna autorizzazione per usare quel luogo come scena pubblicitaria. La vicenda sta facendo discutere, anche perché l’attrice ha ottenuto molto successo in serie come “Euphoria” e “The White Lotus”.

Sydney Sweeney, attrice diventata famosa nel mondo per la sua partecipazione in due serie tv cult "Euphoria" e "The White Lotus" ma anche "Everything Sucks!", "The Handmaid's Tale" e "Sharp Object", ha escogitato una campagna marketing d'effetto per lanciare la nuova linea di lingerie. Così l'attrice per fare pubblicità ha pensato di appendere i reggiseni sulla iconica scritta di Hollywood a Los Angeles in California. Secondo TMZ, però, l'attrice non avrebbe potuto farlo. Avrebbe dovuto, infatti, richiedere un'autorizzazione alla Camera di Commercio di Hollywood che detiene i diritti dell'insegna, ma non l'ha fatto.

