swen vincke di larian studios vorrebbe un metacritic dedicato alla stampa videoludica

Swen Vincke, il boss di Larian Studios, si sfoga e chiede un Metacritic dedicato ai giornalisti del settore. Il suo intervento ha suscitato discussioni tra chi pensa sia un’idea utile per valorizzare il lavoro della stampa e chi lo critica, ritenendo possa creare divisioni. Vincke ha sottolineato come spesso i recensori non siano ascoltati abbastanza e che un punteggio dedicato potrebbe aiutare a migliorare il rapporto tra sviluppatori e media. La proposta ha acceso un dibattito acceso, anche tra gli addetti ai lavori, sulla funzione e il ruolo della

Swen Vincke, capo di Larian Studios e figura centrale dietro il successo di Baldur’s Gate 3, ha acceso un acceso dibattito sul ruolo e sul linguaggio della stampa videoludica. Attraverso una serie di interventi sui social, lo sviluppatore ha espresso il suo disagio verso alcune recensioni considerate eccessivamente aggressive, arrivando a proporre un sistema di valutazione dei critici simile a Metacritic. L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di favorire un approccio più equilibrato e responsabile alla critica. Vincke ha chiarito di non essere contrario alle recensioni negative in sé, ma al modo in cui vengono spesso espresse. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Larian Studios ha risposto alla domanda sulla possibile uscita di Baldur's Gate 3 su Nintendo Switch 2.

