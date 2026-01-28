Svelato uno dei protagonisti dell' estate francavillese | allo Shock Wave festival c' è Frah Quintale

Quest'estate Francavilla al Mare si prepara a scoprire il volto di Frah Quintale come uno dei principali protagonisti dello Shock Wave Festival. La rassegna musicale, ormai un appuntamento fisso, si conferma come uno degli eventi più attesi della stagione, attirando pubblico da tutta la regione e oltre.

Classe 1989, al secolo Francesco Servidei, cantautore e rapper fra i più amati della nuova scena musicale, Frah Quintale sarà protagonista della serata di venerdì 17 luglio, sul lungomare Francesco Paolo Tosti I Pooh fra i protagonisti dell'estate lancianese: al parco Villa delle rose il concerto che celebra i 60 anni del gruppo I Pooh fra i protagonisti dell'estate lancianese: al parco Villa delle rose il concerto che celebra i 60 anni del gruppo .🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

