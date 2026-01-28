Susanna Ceccardi | giustizia certa per le vittime

Susanna Ceccardi torna a chiedere una giustizia più severa e più rapida per le vittime di violenza. In un’intervista, la politica ha ribadito che le donne devono sentirsi protette e che chi commette reati deve pagare subito, senza sconti o scappatoie. La sua posizione si inserisce nel dibattito pubblico sulla tutela delle donne e sulla necessità di risposte più dure contro chi le aggredisce.

Susanna Ceccardi: "La giustizia deve stare dalla parte delle vittime. Basta sconti e scappatoie per chi colpisce le donne". L'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, interviene sui social con un messaggio diretto sul tema della giustizia e della tutela delle vittime di violenza. Le sue parole si inseriscono nel dibattito nazionale sulla necessità di rafforzare gli strumenti di protezione, in particolare per donne e minori. Ceccardi denuncia il rischio di una giustizia "ideologica", che a suo avviso finisce per perdere di vista la funzione primaria: tutelare chi subisce un reato. "La giustizia non deve essere ideologica: deve funzionare", afferma, sottolineando come il sistema debba schierarsi "dalla parte delle vittime, non commiserare il carnefice".

