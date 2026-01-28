Sulla sicurezza vogliamo dei riscontri

Da lanazione.it 28 gen 2026

Questa mattina il sindaco ha parlato di sicurezza, ma ha anche chiesto riscontri concreti. La nostra redazione ha deciso di approfondire la questione, chiedendo alle autorità e alle forze dell’ordine di fare chiarezza sui reali problemi e sulle misure in atto. La città si aspetta risposte chiare e azioni immediate per migliorare la situazione.

"Alla luce delle recenti dichiarazioni del sindaco in materia di sicurezza, abbiamo ritenuto doveroso esercitare la nostra funzione di controllo politico-amministrativo. Per questo il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato nove interrogazioni all’amministrazione comunale, con l’obiettivo di verificare la reale corrispondenza tra quanto annunciato pubblicamente dal sindaco e gli atti amministrativi effettivamente adottati". Con queste parole prosegue il duello politico sulla sicurezza a Pontedera. A puntare il dito è Fratelli d’Italia che ha depositato delle interrogazioni che riguardano in particolare "l’eventuale stanziamento di risorse specifiche dal bilancio comunale destinate alla sicurezza; la consistenza e l’organico attuale della Polizia Municipale; lo stato di attuazione del piano di controllo delle locazioni approvato dal Consiglio comunale; le iniziative intraprese per il reinserimento di Pontedera nell’operazione Strade Sicure e per il ritorno della Polfer alla stazione ferroviaria, per le quali abbiamo richiesto copia formale delle richieste avanzate dal sindaco; la copertura e il funzionamento del sistema di videosorveglianza, anche alla luce dell’annuncio del progetto dei 180 dispositivi, ad oggi privo di indicazioni puntuali su tempi di realizzazione e ubicazioni; le opere di rigenerazione urbana richiamate genericamente dall’amministrazione, ma non riscontrabili nella realtà; infine, le attività di aggregazione sociale, per le quali abbiamo richiesto dati oggettivi e indicatori sui risultati effettivamente raggiunti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

