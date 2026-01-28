Suicida a 14 anni sit in di studenti e genitori a sostegno della preside sospesa La famiglia | Indecoroso

Questa mattina studenti e genitori si sono riuniti davanti alla scuola per un sit-in a sostegno della preside sospesa, dopo il tragico gesto di un ragazzo di 14 anni. La famiglia del giovane parla di “indecoroso” e chiede un intervento deciso da parte del ministro Valditara. La protesta continua, mentre si cercano risposte su questa drammatica vicenda.

