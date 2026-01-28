Su TikTok spariscono le critiche all’Ice e a Trump Problemi di corrente

Su TikTok scompaiono le critiche all’Ice e a Trump. La piattaforma ha iniziato a rimuovere commenti e contenuti che criticavano le politiche dell’agenzia di immigrazione e l’ex presidente. Molti utenti si sono accorti che le discussioni su questi temi sono sparite nel giro di pochi giorni, mentre la piattaforma cerca di adeguarsi alle nuove regole americane. La decisione ha attirato l’attenzione di chi si chiede se si tratti di un semplice problema tecnico o di una mossa strategica.

Non è passata neanche una settimana da quando la piattaforma social TikTok è diventata ufficialmente «americana» – una joint venture di cui la casa madre cinese ByteDance detiene ancora quasi il 20% – che sono iniziate le accuse di censura. Moltissimi tiktoker hanno iniziato a segnalare che i loro video sulle violenze dell'Ice, sull'omicidio di Alex Pretti, o in generale critici di Donald Trump non venivano pubblicati sulla piattaforma, oppure che avevano zero o pochissime visualizzazioni. IL PRIMO POLITICO Usa a denunciare pubblicamente l'accaduto è stato, domenica sera, il senatore democratico Chris Murphy, che sul suo profilo X ha pubblicato uno screenshot di un utente di TikTok – David Leavitt – in cui si vedeva il suo profilo sulla piattaforma e due video etichettati come «inelegible for recommendation» (non idoneo alla raccomandazione, cioè la piattaforma rende virtualmente invisibile il contenuto).

