Su che canale vedere in tv Sinner-Djokovic Australian Open 2026 | orari e programma senza abbonamento

Questa sera Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfidano in semifinale agli Australian Open. È la rivincita di due anni fa, quando l’italiano vinse in quattro set e poi conquistò il suo primo Slam, battendo Medvedev in finale. Ora, i due si trovano di nuovo di fronte per una partita che promette grande spettacolo.

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno nella semifinale degli Australian Open 2026: si tratta della rivincita del match disputato due anni fa sul cemento di Melbourne, quando il tennista italiano si impose in quattro set e poi andò a conquistare il primo Slam della carriera dopo aver rimontato il russo Daniil Medvedev nell’atto conclusivo. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante e intenso, con in palio la qualificazione alla finale da giocare contro il vincente del confronto tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. L’appuntamento è per venerdì 30 gennaio, ma l’orario esatto di gioco si conoscerà soltanto nella giornata di giovedì. 🔗 Leggi su Oasport.it

Per seguire Jannik Sinner agli Australian Open 2026, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a discovery+ (che include Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD) o a DAZN, che trasmetterà le partite sui canali dedicati.

Per seguire in TV il match tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime durante l'Australian Open Opening Week 2026, consultare i canali sportivi dedicati o le piattaforme streaming ufficiali.

