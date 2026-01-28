Su Almasri l’Aja non si fida di Roma | Dubbi sulla sua volontà di cooperare

L’Italia rischia di peggiorare i rapporti con la Corte penale internazionale. Dopo che l’Italia è stata deferita all’Assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma, emergono i dettagli dei documenti della Corte. L’Aja non si fida di Roma e solleva dubbi sulla volontà italiana di collaborare. La situazione si fa tesa, e ancora non si vede una via d’uscita.

L'Italia non riesce a far pace con la giustizia internazionale. Dopo la notizia che l'Italia è stata deferita all'Assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale per il caso Almasri, dai documenti della Corte penale internazionale emergono nel dettaglio le motivazioni. Che sono per l'Italia un'altra doccia fredda. La questione non riguarda solo il dossier sul generale libico, ma la reale disponibilità italiana a cooperare – ora e in futuro – senza condizioni. Le aperture annunciate dal governo verso una gestione più lineare dei rapporti con la Cpi sono state prese in considerazione, ma non ritenute sufficienti: quegli impegni, hanno sottolineato a maggioranza i giudici della Camera preliminare I, restano "subordinati" a paletti precisi tali da mettere in dubbio l'idea stessa di una collaborazione "piena".

