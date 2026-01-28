Sturm Graz-Brann Bergen Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera si gioca l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Lo Sturm Graz, che già non ha più possibilità di qualificarsi, riceve in casa il Brann Bergen, ancora in corsa per i playoff. La partita si gioca alle 21:00 e potrebbe decidere il destino di entrambe le squadre nel torneo.

Ultima giornata della fase a gironi di Champions League che vede lo Sturm Graz di Ingolitsch già fuori dai giochi ospitare un Brann Bergen ancora in corsa per i playoff. Gli Sturmer dal 2 novembre ad oggi su 11 partite ne hanno vinte appena 2, ma con un’unica vittoria in 7 gare l’eliminazione è arrivata anzitempo con il 3 a 0 contro il Feyenoord.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Europa League heute: Sturm Graz - Brann BergenSturm Graz trifft in der letzten Runde der Ligaphase der Europa League auf den SK Brann Bergen (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<< ). Die Steirer haben vier Punkte am Konto und damit nicht mehr die ... laola1.at

Hier siehst du Sturm Graz und Brann Bergen im TVZum Abschluss der Ligaphase empfängt der SK Sturm den norwegischen Vertreter Brann Bergen. Dieser TV-Sender zeigt die Partie live: ... laola1.at

