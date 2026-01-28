Sturm Graz-Brann Bergen Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera si gioca l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Lo Sturm Graz di Ingolitsch, ormai eliminato, riceve il Brann Bergen, ancora in corsa per passare ai playoff. La partita si gioca alle 21:00 e potrebbe decidere le sorti del gruppo.

Ultima giornata della fase a gironi di Champions League che vede lo Sturm Graz di Ingolitsch già fuori dai giochi ospitare un Brann Bergen ancora in corsa per i playoff. Gli Sturmer dal 2 novembre ad oggi su 11 partite ne hanno vinte appena 2, ma con un’unica vittoria in 7 gare l’eliminazione è arrivata anzitempo con il 3 a 0 contro il Feyenoord.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

