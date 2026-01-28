Studente preso di mira dal professore perché cattolico

Un ragazzo del liceo classico Giulio Cesare di Roma ha raccontato di essere stato preso di mira dal professore perché cattolico. La scuola, uno degli istituti storici della città, è finita al centro di polemiche dopo la denuncia dello studente, che ha parlato di insulti e atteggiamenti ostili da parte dell’insegnante. La vicenda ha scatenato reazioni tra studenti e genitori, mentre le autorità scolastiche stanno valutando come procedere.

Che cosa sarebbe accaduto se al posto di uno studente cattolico vi fosse stato un ragazzo di fede musulmana? di Giovanni M. Jacobazzi – La scuola pubblica italiana è laica per Costituzione. Ma la laicità non equivale a ostilità verso il credo religioso, né può trasformarsi in un criterio di penalizzazione per chi professa una fede. Al liceo classico Giulio Cesare di Roma, uno degli istituti storici "de sinistra" della Capitale, essere cattolici pare invece un handicap. È quanto denuncia il padre di un ragazzo al penultimo anno di liceo in una lettera indirizzata alla dirigenza scolastica, ripresa l'altro giorno dal senatore di Forza Italia Claudio Fazzone in una interrogazione urgente al ministro dell'Istruzione e del Merito.

