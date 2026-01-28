Stretta sui tatuaggi arriva il consenso informato

Da oggi, chi decide di farsi tatuare o di rimuoverlo deve firmare un documento che attesti di aver capito i rischi e le procedure. La normativa entra in vigore per garantire più sicurezza e chiarezza ai clienti. La decisione di cambiare l’aspetto del proprio corpo non sarà più solo una scelta estetica, ma si accompagnerà a un atto formale che tutela sia il consumatore sia i professionisti del settore.

Farsi o cancellare un tatuaggio non sarà più solo una scelta estetica. Ora chi vorrà farlo dovrà firmare un consenso informato. Lo prevede un disegno di legge già approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato. La misura è inserita in un ddl dedicato alla prevenzione del melanoma e punta a informare per iscritto sui rischi per la salute legati all'esecuzione e alla rimozione dei tatuaggi, oltre alle precauzioni da eseguire dopo il trattamento. Il consenso dovrà essere firmato dal cliente e controfirmato dal tatuatore, che lo conserverà.

