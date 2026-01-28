Streaming illegale con profitti milionari maxi operazione della polizia postale

La polizia postale ha smantellato un vasto giro di streaming illegale che guadagnava milioni di euro. L’operazione, coordinata dalla Procura di Catania, ha coinvolto diverse regioni italiane e paesi europei. Gli agenti hanno sequestrato server e arrestato alcuni dei principali sospetti. La partita contro la pirateria audiovisiva continua senza sosta.

Una vasta operazione della polizia di Stato, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, è stata condotta in Italia e in Europa contro il cybercrime, con particolare riferimento alla pirateria audiovisiva. L'attività ha portato all'esecuzione di perquisizioni e sequestri.

