Strawberry Mansion – La casa di fragola | viaggio nel mondo dei sogni – Recensione

In un futuro non troppo lontano, i sogni non sono più solo momenti di fuga personale. Il governo li ha resi pubblici e li tassano, inserendo pubblicità ovunque nei pensieri più nascosti delle persone. Chi sogna, ora, deve anche pagare, e ci sono revisori che controllano tutto, calcolando quanto devono in base a ciò che si vede durante il sonno.

In un prossimo futuro i sogni non sono più privati: il governo li ha trasformati in merce tassabile, installando pubblicità invasive nei pensieri più intimi dei cittadini e inviando revisori incaricati di calcolare quanto dovuto in base agli oggetti che compaiono durante il sonno. Qualsiasi cosa possieda un valore commerciale viene catalogata e fatta pagare di conseguenza. Protagonista di Strawberry Mansion – La casa di fragola è James Preble, uno di questi impiegati governativi dal carattere mite e meticoloso, che prende il proprio lavoro tremendamente sul serio, al punto da registrare le sue stesse fasi oniriche per poi rivederle una volta sveglio, tramite apparecchi speciali in grado di archiviare ogni dettaglio.

