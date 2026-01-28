Stranamore e Aida in concerto a Exwide con Localize

Venerdì sera all’Exwide ci sarà un appuntamento con la musica. Sul palco saliranno Stranamore e Aida, due artisti della scena emergente. L’evento è organizzato da Localize, che ogni mese porta in città i nuovi talenti musicali. La serata promette di essere intensa, con performance live e un pubblico pronto a scatenarsi. Se sei appassionato di musica fresca e diretta, questa è un’occasione da non perdere.

Exwide presenta il nuovo appuntamento con Localize, il venerdì dedicato alla nuova scena musicale con Stranamore e Aida.Il progetto Stranamore nasce a Pisa nel 2021 dall'idea di Dario Miceli, che coinvolge Luciano Bruno ed Emiliano Bruno e si completa successivamente con Francesco Lorenzoni. Scelgono il nome guidati dagli argomenti trattati nei loro testi: una visione più completa e intima dell'amore, che si allontana dalla sua forma romanzata più comune. Lo stampo artistico della band è legato alla storia della musica alternativa italiana e al cantautorato, con influenze new wave anni '80 e rock britannico.

