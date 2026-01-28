Strage di Capodanno ok alle squadre investigative italo-svizzere

La notizia che tutti aspettavano è arrivata: le squadre investigative italiane e svizzere lavoreranno insieme sulle indagini della strage del Constellation a Crans-Montana. Ieri sera, Berna ha dato il via libera, aprendo la strada a una collaborazione più stretta tra i due paesi. Ora si cercano risposte su cosa sia successo quella notte e chi siano i responsabili.

È arrivato nella serata di ieri il segnale atteso da Berna sull’ inchiesta giudiziaria riguardante la strage del Constellation, a Crans-Montana. Un messaggio diretto a Roma, a due voci. Da una parte, si dà il via libera alle squadre investigative comuni italo-svizzere, attese dalla Procura di Roma e poste lunedì dalla premier Giorgia Meloni come condizione per il rientro in sede dell’ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma. Dall’altra, però si ribadisce un concetto già espresso più volte in questi giorni: la distinzione tra le responsabilità politiche e quelle giudiziarie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Strage di Capodanno, ok alle squadre investigative italo-svizzere Approfondimenti su Strage Constellation Anche due sorelle italo-svizzere morte nella strage di Crans-Montana: Alicia e Diana, le vittime più giovani A Crans-Montana, due sorelle italo-svizzere, Alicia e Diana Gunst, sono tra le vittime più giovani dell’incendio avvenuto durante il Capodanno alle Le Constellation. Crans-Montana, Svizzera apre alle "squadre investigative comuni" con l'Italia dopo minacce del governo Meloni Le autorità di Crans-Montana in Svizzera annunciano l'apertura a squadre investigative congiunte con l'Italia, in risposta alle recenti minacce del governo Meloni. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Strage di Capodanno in Svizzera: L’Incendio del Crans-Montana Ultime notizie su Strage Constellation Argomenti discussi: Strage di Capodanno, ok alle squadre investigative italo-svizzere; Crans-Montana, fuga dalla perla svizzera segnata dalla strage: In paese ondata di disdette; Incendio Crans-Montana, i nuovi video che raccontano la strage; Crans-Montana, Moretti dice di non avere colpe per la strage di Capodanno: Anche io sono una vittima. Strage di Capodanno, ok alle squadre investigative italo-svizzereÈ arrivato nella serata di ieri il segnale atteso da Berna sull’inchiesta giudiziaria riguardante la strage del Constellation, a Crans-Montana. Un messaggio diretto a Roma, a due voci. Da una parte, ... msn.com Crans Montana, spunta un nuovo video: i pannelli del soffitto tenuti su con delle stecche da biliardo poche settimane prima della strageUn nuovo video mostra i pannelli fonoassorbenti del soffitto, poi andati a fuoco, sostenuti con stecche da biliardo poche settimane prima della tragedia ... ilfattoquotidiano.it L'inchiesta sulla strage di capodanno a Crans-Montana. Saranno risentiti nelle prossime settimane i titolari del Le Constellation, i coniugi Moretti. Intanto emergono particolari sui loro primi interrogatori. - facebook.com facebook L'inchiesta sulla strage di capodanno a Crans-Montana. Saranno risentiti nelle prossime settimane i titolari del Le Constellation, i coniugi Moretti. Intanto emergono particolari sui loro primi interrogatori x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.