Stradone nodo viabilità La situazione non è sostenibile

Da ilrestodelcarlino.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre cento camion al giorno attraversano lo Stradone, creando un vero e proprio nodo nella viabilità locale. La strada non regge più il traffico intenso e si rischiano frequenti ingorghi, con problemi che si ripercuotono sulla vita dei residenti e sulla sicurezza di tutti. La situazione è diventata insostenibile e serve un intervento rapido per alleggerire il centro abitato.

"Oltre cento camion al giorno attraversano il centro abitato dello Stradone. Non è una situazione sostenibile". Barnaba Borghini (nella foto), capogruppo di Alleanza civica, riporta al centro del dibattito la sicurezza della provinciale 13 nella frazione di Santarcangelo al confine con Borghi. "Nel 2015 un mezzo pesante è entrato in una casa, finendo nella camera da letto di un residente. In un altro episodio un camion si è ribaltato nel giardino di un’abitazione. Per fortuna senza vittime, ma non possiamo affidarci alla fortuna". "La Sp13 è un corridoio per il traffico pesante proveniente dall’alta valle, comprese attività produttive e discariche, che si riversa sulla bassa valle attraversando centri abitati nati lungo la provinciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

